«АвтоВАЗ» анонсировал премьеру новой модели Lada

«АвтоВАЗ»: новую модель Lada Iskra презентуют на ПМЭФ-2024

Презентация новой модели Lada Iskra состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление пресс-службы российского концерна «АвтоВАЗ».

В компании отметили, что новая модель будет относиться к компактному классу «В» и представлять собой малогабаритный автомобиль, подходящий для эксплуатации в городских условиях. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, уточнили в «АвтоВАЗе».

В концерне видят в новом автомобиле замену популярной у россиян модели Lada Granta, выпуск которой планируют завершить к 2027 году. Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг глобальной платформы XJO. В то же время стилистика Iskra не будет сильно отличаться от других современных автомобилей Lada, заключили в «АвтоВАЗе».

О выпуске первой опытной партии бюджетных Lada Iskra глава концерна Максим Соколов сообщал еще в конце февраля 2024 года. Он уточнил, что массовое производство новых автомобилей начнется не раньше 2025-го. Ранее он утверждал, что Iskra станет самым бюджетным российским легковым автомобилем.