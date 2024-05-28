Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 28 мая 2024Экономика

«АвтоВАЗ» анонсировал премьеру новой модели Lada

«АвтоВАЗ»: новую модель Lada Iskra презентуют на ПМЭФ-2024

Кадр: «INcar: автоновости» / YouTube

Презентация новой модели Lada Iskra состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление пресс-службы российского концерна «АвтоВАЗ».

В компании отметили, что новая модель будет относиться к компактному классу «В» и представлять собой малогабаритный автомобиль, подходящий для эксплуатации в городских условиях. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, уточнили в «АвтоВАЗе».

В концерне видят в новом автомобиле замену популярной у россиян модели Lada Granta, выпуск которой планируют завершить к 2027 году. Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг глобальной платформы XJO. В то же время стилистика Iskra не будет сильно отличаться от других современных автомобилей Lada, заключили в «АвтоВАЗе».

О выпуске первой опытной партии бюджетных Lada Iskra глава концерна Максим Соколов сообщал еще в конце февраля 2024 года. Он уточнил, что массовое производство новых автомобилей начнется не раньше 2025-го. Ранее он утверждал, что Iskra станет самым бюджетным российским легковым автомобилем.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это знают президент и военные». Песков высказался об ответе на случай разрешения Запада бить по России

      Открыты соединения для борьбы с опасным воспалением

      Раскрыты любимые видео россиян

      Бритни Спирс заявила о пропаже всех украшений

      Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой

      Еще один рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами

      В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах Путина с главой Узбекистана

      В самолете с россиянами на борту дважды за неделю произошла течь топлива в небе

      «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру новой модели Lada

      Попавший в травмпункт из-за звезды «Пацанок» мужчина раскрыл детали нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше