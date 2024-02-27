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14:45, 27 февраля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» выпустил первую партию бюджетных Lada Iskra

«АвтоВАЗ» выпустил первую опытную партию бюджетных Lada Iskra для тестирования

Изображение: Федеральный институт промышленной собственности

«АвтоВАЗ» выпустил на предприятии в Тольятти первую опытную партию новых автомобиилей Lada Iskra для тестирования. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» рассказал глава компании Максим Соколов.

Он отметил, что «долго такую интригу держать нельзя», так как первая партия новой бюджетной модели уже произведена и проходит испытания». Соколов также сообщил, что в ближайшее время можно ожидать официальную премьеру Iskra, однако не назвал конкретную дату.

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По словам главы «АвтоВАЗа», сроки начала серийного производства новой линейки автомобилей остались без изменения. Старт массового выпуска намечен на 2025 год.

Ранее Соколов заявлял, что Lada Iskra станет самым массовым и самым доступным российским легковым автомобилем. Новую линейку планируют создавать на основе глобальной платформы CMF-B, которую разрабатывали в альянсе Renault-Nissan. Lada Iskra будут производиться в трех вариантах кузова — седан, универсал и кросс-версия.

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