«АвтоВАЗ» выпустил первую партию бюджетных Lada Iskra

«АвтоВАЗ» выпустил первую опытную партию бюджетных Lada Iskra для тестирования

«АвтоВАЗ» выпустил на предприятии в Тольятти первую опытную партию новых автомобиилей Lada Iskra для тестирования. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» рассказал глава компании Максим Соколов.

Он отметил, что «долго такую интригу держать нельзя», так как первая партия новой бюджетной модели уже произведена и проходит испытания». Соколов также сообщил, что в ближайшее время можно ожидать официальную премьеру Iskra, однако не назвал конкретную дату.

По словам главы «АвтоВАЗа», сроки начала серийного производства новой линейки автомобилей остались без изменения. Старт массового выпуска намечен на 2025 год.

Ранее Соколов заявлял, что Lada Iskra станет самым массовым и самым доступным российским легковым автомобилем. Новую линейку планируют создавать на основе глобальной платформы CMF-B, которую разрабатывали в альянсе Renault-Nissan. Lada Iskra будут производиться в трех вариантах кузова — седан, универсал и кросс-версия.