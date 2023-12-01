«АвтоВАЗ» решил перенести производство доступных автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: производство новой Lada Iskra перенесут на 2025 год

Российский производитель машин «АвтоВАЗ» решил перенести запуск серийного производство Lada Iskra. Об этом на выставке «Россия» заявил президент компании Максим Соколов, его цитирует РИА Новости.

Работы над новой моделью на заводе в Тольятти начнутся не в конце 2024 года, а в начале 2025. По словам главы автозавода, Lada Iskra станет самым массовым и самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе.

Новое семейство бюджетных автомобилей будет создаваться на основе глобальной платформы CMF-B, которую разрабатывали в альянсе Renault-Nissan. О создании автомобилей компакт-класса, которые заменят Lada Granta Соколов сообщал летом 2023 года.

Lada Iskra будут производиться в трех вариантах кузова — седан, универсал и кросс-версия, однако для их выпуска нужны новые штампы кузовов. Как ранее заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, на их разработку в Китае потребуется 6-8 месяцев, а все конструкторские работы займут порядка 2,5 года.

Из-за проблем с комплектующими в результате введения западных санкций «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS) только в июле 2023 года. Из-за ограничения поставки запчастей автомобили почти год собирали в классической комплектации без подушек безопасности и ABS.

Производство машин с автоматической коробкой передач «АвтоВАЗ» еще не возобновил: автомобили Lada получат эту опцию на рубеже 2023-2024 годов, пояснили в компании. Опцию установки автоматической коробки передач получат Lada Vesta NG и Lada Aura (удлиненная Vesta). По словам Соколова, в машины будут устанавливать вариатор китайского производства.

