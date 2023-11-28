«АвтоВАЗ» назвал сроки появления автомобилей с автоматической коробкой

«АвтоВАЗ»: Lada Vesta NG получит коробку-автомат на рубеже 2023–2024 годов

Автомобили Lada получат автоматическую коробку переключения передач на рубеже 2023-2024 годов. Сроки появления новых моделей автомобилей назвал представитель «АвтоВАЗа», его слова приводит Autonews.

Опцию установки автоматической коробки передач получат Lada Vesta NG и Lada Aura (удлиненная Vesta). Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в машины будут устанавливать вариатор китайского производства.

Сейчас новая Lada Vesta продается с пятиступенчатой «механикой» в двух модификациях — с восьми- и шестнадцатиклапанным двигателем. Их мощность составляет 90 и 106 лошадиных сил. Минимальная стоимость автомобиля с кузовом седан составляет 1,24 миллиона рублей, а в кузове универсал — 1,33 миллиона.

Ранее стало известно, что производитель вернул популярную опцию подогрева руля. Так «АвтоВАЗ» объяснил возросшую максимальную цену на машины бренда.

В ноябре Соколов признал, что компания, скорее всего, не сумеет выполнить производственный план по итогам года. По его словам, проблемы возникли из-за повторного сбоя с поставками деталей в 2023 году — отставание составит до 10 процентов.