Названы цены на новую Lada Iskra

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: стоимость Lada Iskra составит 1-1,2 миллиона рублей

Новинка «АвтоВАЗа» под названием Lada Iskra будет стоить дешевле предыдущей модели, Lada Vesta. Приблизительную стоимость автомобиля назвал Telegram-каналу Mash глава автоконцерна Максим Соколов.

По словам президента «АвтоВАЗа», если бы новые машины поступили в продажу уже сейчас, они стоили бы 1-1,2 миллиона рублей. Для сравнения, Lada Vesta можно приобрести в зависимости от комплектации за 1,5-2 миллиона. Однако окончательная цена новинки будет известна в 2025 году — именно тогда начнут производство машин. Сейчас ведется подготовка производства конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

Новую флагманскую модель бренда, в работу над которой вложили порядка 23 миллиардов рублей, презентовали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Как отметили в компании, представитель сегмента B сменит в портфеле автопроизводителя семейство Lada Granta.

Iskra построена на глобальной платформе (CMF-B), которую переработали и сделали технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, для этого заменили порядка 400 деталей. Автомобиль будет поставляться в кузове седан, универсал и универсал Cross. В базовой версии он будет оснащен двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой переключения передач. В качестве альтернативы доступны мотор мощностью 106 лошадиных сил и шестиступенчатая механика или коробка-автомат.

