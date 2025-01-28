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18:45, 28 января 2025Экономика

Путину показали предсерийную новинку «АвтоВАЗа»

Президент «АвтоВАЗа» Соколов показал Путину предсерийный седан Lada Iskra
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил завод концерна «АвтоВАЗ» в Тольятти, сотрудники которого показали ему предсерийный флагманский седан Lada Iskra. Об этом сообщает РИА Новости.

Старт серийного производства Iskra намечен на апрель 2025 года. Предсерийную новинку показали Путину непосредственно на производственной площадке. Президент осмотрел салон автомобиля, однако не стал садиться за руль. Глава концерна Максим Соколов отметил, что новый автомобиль должен в скором времени «встать на конвейер».

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Мировая премьера новинки «АвтоВАЗа» состоялась во второй половине июня 2024 года. Презентацию модели провели в рамках ПМЭФ-2024. Суммарный объем инвестиций в проект, как уточнялось, составил 23 миллиарда рублей. Новинка на российском авторынке будет представлена в трех версиях: седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross.

В базовую комплектацию включат в том числе две фронтальные подушки безопасности и систему курсовой устойчивости ESC. Эта версия будет оснащена двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил (л. с.). В качестве альтернативы покупателям будет доступна комплектация с мотором в 106 л. с. и шестиступенчатой механикой или коробкой-автомат. Официальный ценник на новую модель станет известен в начале 2025 года после запуска серийного производства. В начале лета 2024 года Соколов оценивал возможную вилку в 1–1,2 миллиона рублей.

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