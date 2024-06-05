«Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую Lada Iskra

На стартовавшем в среду, 5 июня, Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали новую модель в линейке «АвтоВАЗа» — малиновую Lada Iskra. По словам представителя российского автопроизводителя, новинка представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta», запуск ее серийного производства планируют начать в Тольятти в начале 2025 года.

Глава «АвтоВАЗа» назвал приблизительную стоимость нового автомобиля

Продемонстрированная гостям и участникам ПМЭФ машина будет представлена в трех вариантах комплектации. В первой будет 1,6-литровый двигатель на 90 лошадиных сил и пятиступенчатая механическая коробка передач, во второй — 1,6-литровый мотор с мощностью 106 лошадиных сил и шестиступенчатая коробка, а в третьем варианте в качестве коробки передач будет бесступенчатый вариатор.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее сообщалось, что в линейку Lada Iskra войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, если бы машина поступила в продажу уже сейчас, ее стоимость составила бы от 1 до 1,2 миллиона рублей.

В проект Lada Iskra вложили 23 миллиарда рублей

Руководитель автогиганта также заявил на презентации, что новую машину фактически создали заново, «сделав ее технологически независимой в рекордные по меркам мирового автопрома сроки», что он назвал настоящим трудовым подвигом.

О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей Максим Соколов президент «АвтоВАЗа»

Топ-менеджер уточнил, что работа над новинкой еще продолжается, проводится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Также он выразил уверенность в том, что «Iskra зажжет пламя любви у многих россиян».

Lada Iskra планируют сделать самым массовым и доступным российским автомобилем

О намерении снять к 2027 году с производства семейство Lada Granta и о том, что на замену ему придут модели Lada Iskra, глава «АвтоВАЗа» рассказал около года назад. «Как раз говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям», — объяснил он тогда новое имя авто.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В дальнейшем в компании уточнили, что модель будет относиться к компактному классу «В» и представлять собой малогабаритный автомобиль, подходящий для эксплуатации в городских условиях.

Первую опытную партию Lada Iskra для тестирования выпустили в феврале 2024 года. Ожидается, что автомобиль, который собираются сделать самой массовой и доступной для потребителя продукцией российского автопрома, начнут массово производить уже предстоящей зимой.