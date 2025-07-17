Россиянин попытался спасти собаку во время атаки беспилотников ВСУ и не выжил

Житель Воронежа попытался спасти собаку во время атаки дронов ВСУ и не выжил

Во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 15 июля местный житель Армен Хачетрян попытался спасти свою собаку, однако сам стал жертвой удара. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 56-летний экспедитор тратил на бездомных животных все заработанные деньги. Кроме того, с ним жили 10 кошек, голубь и пес, которого Хачетрян подобрал, когда того сбила машина. Чтобы вылечить собаку, мужчина оплатил операцию за 30 тысяч рублей.

Как выяснил канал, в момент атаки на город пес находился во второй квартире хозяина. Испугавшись, что животное ранит осколками, мужчина направился к нему. Однако в момент, когда Хачетрян выбежал на улицу, один из начиненных поражающими элементы дронов попал в машину рядом. В результате экспедитор получил травму головы и был в тяжелом состоянии госпитализирован. Спасти его не удалось. Собака и другие животные, о которых заботился россиянин, остались живы.

Ранее в сети появились снятые 15 июля кадры, на которых видно, как дрон пикирует над проезжей частью в центре Воронежа и врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв. Повреждения получили детский сад и бизнес-центр «Галерея Чижова». Всего в этот день в городе и области пострадали 27 человек, один из которых не выжил.