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09:03, 16 июля 2025Россия

Губернатор сообщил о смерти пострадавшего при ударе ВСУ по столице региона России

Гусев сообщил о смерти пострадавшего при атаке ВСУ на Воронежскую область
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Воронежской области врачи не смогли спасти мужчину, оказавшегося в коме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу региона. О смерти пострадавшего сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

В свою очередь, Baza выяснила, что 57-летний мужчина в момент атаки по городу находился возле дома на улице Ватутина. Один из взрывов нанес ему открытую черепно-мозговую травму и проникающее ранение головы.

Ранее Гусев сообщал о росте числа пострадавших из-за налета беспилотников до 27. 14 раненым потребовалась госпитализация, остальным помощь оказали амбулаторно.

В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью 12 беспилотников. Позже в сети появились кадры, на которых видно, как дрон пикирует над проезжей частью Воронежа и врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв. Повреждения получили детский сад и бизнес-центр «Галерея Чижова». Также серьезно пострадала одна из квартир.

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