Число пострадавших при атаке ВСУ на российский регион выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область выросло до 27 человек

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область выросло до 27 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии», — написал он.

По его словам, за оказанием медицинской помощи следит глава Минздрава региона Игорь Банин. Гусев поблагодарил врачей за профессионализм и оперативность, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в сети появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по многоквартирному жилому дому в Воронеже. На кадрах видно, как дрон пикирует над проезжей частью и врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв.

В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над Россией 55 украинских беспилотников. 12 из них уничтожены над Воронежской областью.