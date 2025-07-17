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12:01, 17 июля 2025Бывший СССР

Рада утвердила нового премьер-министра Украины

Рада одобрила кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Markus Schreiber / AP

Верховная Рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Об этом сообщает в Telegram депутат Рады Ярослав Железняк.

«Юлия Свириденко назначена новым премьер-министром Украины. "За" — 262 [голоса]», — заявил нардеп.

Парламентарий отметил, что голосовал против назначения, потому что такая процедура противоречит закону о военном положении.

Ранее Зеленский предложил Раде назначить экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он поставил перед новым министром задачу нарастить долю используемого в Вооруженных силах Украины оружия с 40 до 50 процентов.

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