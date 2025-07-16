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20:09, 16 июля 2025Бывший СССР

Зеленский предложил Раде назначить экс-премьера министром обороны

Зеленский внес в Раду кандидатуру Шмыгаля на должность министра обороны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны. Об этом украинский лидер сообщил в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.

«Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале в качестве нового министра обороны», — заявил Зеленский.

Он добавил, что поставил перед новым министром задачу нарастить долю используемого в Вооруженных силах Украины оружия с 40 процентов до 50.

Рада отправила Шмыгаля в отставку 16 июля. Как отметила парламентарий Ирина Геращенко, экс-премьер так и не назвал причины отставки.

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