Сбербанк рефинансирует свою ипотеку

В Сбербанке планируют рефинансировать ипотеку с 2020 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на главу финансовой организации Германа Грефа.

По словам Грефа, в настоящее время банк работает над этим продуктом.

С 29 ноября 2019 года Сбербанк снизил ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка рефинансирования опустилась до девяти процентов годовых.

Также с 22 ноября 2019 года Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки и квартиры в готовом жилье. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составила 6,5 процента, на «вторичку» — 8,5 процента.

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