Сбербанк с 2020 года присоединится к налоговому мониторингу

Сбербанк с 1 января 2020 года присоединится к налоговому мониторингу. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг Сбербанк разработал специальный налоговый портал.

Благодаря новой технологической платформе налоговая служба получит онлайн-доступ к данным налогового и бухгалтерского учета банка. Кроме того, налоговому инспектору станут доступны расширенные функции прогнозирования и факторного анализа налоговой базы.

Банк в то же время сможет получать мотивированные мнения налогового органа по планируемым и совершенным сделкам. Продолжительность закрытия налогового периода сократится в три раза.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, налоговый мониторинг сегодня — «это современная форма налогового контроля, успешно внедренная ФНС России и направленная на развитие партнерских отношений с бизнесом». Он подчеркнул, что такая модель сотрудничества отвечает концепции сервисного государства и является примером совершенствования системы госуправления.

