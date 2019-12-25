Греф прокомментировал слух о передаче пакета акций Сбербанка другой госструктуре

Вопрос передачи Банком России пакета акций Сбербанка другой госструктуре не обсуждался с кредитной организацией. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, если такое обсуждение и проходило, то на уровне ЦБ, Минфина и премьер-министра. «Вряд ли кто-то еще будут вовлечен в обсуждение цены», — отметил он, уточнив, что лично не занимался данной темой.

Греф отметил, что Сбербанку комфортно работать с Центробанком в качестве акционера, однако он не видит проблемы, если решение о передаче пакета акций будет принято. «У нас добрые отношения с правительством и Минфином. Будет проблема переходного периода, если решение будет принято», — сказал банкир.

По итогам 2018 года акционеры Сбербанка утвердили дивиденды на уровне 43,5 процента чистой прибыли по МСФО, или 46,2 процента прибыли по РСБУ. Сбербанк выплатил в 2019 году акционерам 361,4 миллиарда рублей дивидендов за прошлый год, включая 181 миллиард рублей по госпакету. При этом в федеральном бюджете на 2019 год заложено получение от Сбербанка 209,5 миллиарда рублей дивидендов. За 2017 год Сбербанк направил на дивиденды 271 миллиард рублей, это 36,2 процента чистой прибыли банка по МСФО в 2017-м, или 41,5 процента прибыли по РСБУ.

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