В России предсказали окончание «банковской зачистки»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что санация банковского сектора России подходит к концу. Такую точку зрения он выразил в интервью каналу «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в этом году лицензии потеряли около 30 банков, однако ни один из первой сотни не пострадал. Это, по словам главы Сбербанка, говорит о том, что «большие истории с проблемами в банковском секторе уже остались в прошлом».

Греф также отметил, что Сбербанк в январе — октябре 2019 года получил чистую прибыль в размере 740 миллиардов рублей, что является рекордом за всю историю банка. Он добавил, что несмотря на сложности, Сбербанк хорошо заканчивает год практически по всем параметрам.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, за последние пять лет в России были отозваны лицензии примерно у 400 банков. Основными причинами стали невыполнение нормативов (достаточности капитала и ликвидности), фальсификация отчетности, а также вывод активов собственниками и руководством. Расчистка сектора будет завершена в обозримом будущем, отмечала она.

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