В России впервые за несколько лет появится новый банк

Банк России принял решение о выдаче лицензии казанскому «Банку 131». Об этом во вторник, 26 марта, сообщается на сайте регулятора. До этого ЦБ в последний раз регистрировал коммерческий банк в 2015 году, некоммерческие организации — в 2016-м.

«Решение Банка России было принято 13 марта 2019 года, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган», — говорится в сообщении. Регистрация будет завершена, когда «Банк 131» выплатит уставной капитал.

Уточняется, что банк получит базовую лицензию на осуществление операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без привлечения средств физлиц во вклады), а также на работу с драгметаллами. Новый банк будет ориентирован на тех, кто активно зарабатывает и тратит в интернете: от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.

По информации «СПАРК-Интерфакс», «Банк 131» зарегистрирован в Казани с уставным капиталом в 340 миллионов рублей. Его учредителем является владелец международного IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев.

«Новый банк будет ориентирован тех, кто активно зарабатывает и тратит в интернете: от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей», — отмечает сам Еремеев..

Согласно данным из справочника ЦБ по кредитным организациям, до этого регулятор принимал решения о государственной регистрации в 2016 году — московских НКО «Р-ИНКАС» и «ГЛОБАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ», а также ижевского «ЭЛПЛАТ». Коммерческий банк в последний раз был лицензирован в 2015 году: им стал «ЦМРБАНК» в Москве.

В январе сообщалось, что за последние пять лет количество банков в России сократилось более чем в два раза. Причина заключается в активной расчистке банковской системы. Регулятор отзывал лицензии банков из-за плохого финансового состояния и нарушений требований законодательства.

Всего с 2013 года рынок потерял более 450 банков. На начало 2019-го продолжают функционировать около 440 банков. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило показатели, согласно которым ежегодно с российского рынка будет уходить от 5 до 7 процентов банков вплоть до 2024 года. В таком случае к 2024 году банковская система лишится еще 100 участников. Также аналитики агентства уверены в значительном увеличении доли государственного сектора в банковской системе.

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