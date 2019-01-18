Банки в России вымерли наполовину

За последние пять лет количество банков в России сократилось более чем в два раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Центробанка.

Причина заключается в активной расчистке банковской системы. Регулятор отзывал лицензии банков из-за плохого финансового состояния и нарушений требований законодательства. Кроме того, количество участников рынка уменьшалось за счет слияний и добровольных отказов организаций от продолжения деятельности.

Всего с 2013 года рынок потерял более 450 банков. На начало 2019 года продолжают функционировать около 440 банков.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило показатели, согласно которым ежегодно с российского рынка будет уходить от 5 до 7 процентов банков вплоть до 2024 года. В таком случае к 2024 году банковская система лишится еще 100 участников. Также аналитики агентства уверены в значительном увеличении доли государственного сектора в банковской системе.

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