России предсказали уменьшение количества банков

От пяти до семи процентов банков будут уходить с российского рынка ежегодно до 2024 года. Такие показатели прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), заявила его гендиректор Екатерина Трофимова, слова которой передает ТАСС.

По словам Трофимовой, за последние несколько лет с рынка уходило до десяти процентов банков каждый год. В следующие пять лет тенденция продолжится, однако ее «самая острая фаза», вероятно, позади, отметила она. В большинстве своем банки будут уходить по экономическим причинам, меньше — из-за недобросовестной деятельности.

Аналитики АКРА также отметили большое увеличение доли госсектора в банковской системе. По их оценкам, она составляет 72 процента.

Как рассказал РБК управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев, на данный момент наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов или экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли. Сохранят положение на рынке структуры с диверсифицированной моделью, консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых регионах присутствия.