В России станет меньше Сбербанков

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что планирует закрывать малопосещаемые отделения банка в городах по всей стране.

«Мы потихоньку сокращаем сеть наших отделений — те, которые малопосещаемы, которые можно закрыть без ущерба для клиентского сервиса», — сказал он, уточнив, что это не коснется отделений в сельской местности.

По словам Грефа, масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, которые входят в систему Сбербанка.

Он также отметил, что глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы получить услугу. «Скорее всего, наша сеть сохранится как консультационные пункты», — заключил Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк может в будущем поменять название. По словам Грефа, нынешнее название неточно отражает суть организации, поскольку Сбербанк «значительно больше, чем банк», он все больше становится технологической компанией.

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