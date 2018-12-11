Россияне стали реже ходить в Сбербанк

Глава Сбербанка Герман Греф похвастался, что клиенты крупнейшего банка стали реже ходить в офисы Сбербанка и чаще пользуются дистанционными услугами банка. Слова Германа Грефа приводит ТАСС.

Как сообщил глава Сбербанка, в октябре клиенты банка ходили в офис на восемь процентов реже, чем за аналогичный период прошлого года. В реальном выражении число клиентов в отделениях снизилось на пять миллионов человек.

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«Цифра в восемь процентов примерно соответствует тому тренду, который сложился за 11 месяцев. То есть первый год мы видим снижение потока в отделениях», — заявил Греф, заверив при этом, что клиентская база крупнейшего банка продолжает расти.

Топ-менеджер полагает, что в работе банка наступил перелом: клиенты стали чаще пользоваться удаленными услугами кредитной организации, вследствие чего перестали ходить в отделения.

Греф в октябре уже хвалил россиян за то, что они быстро адаптируются к новым технологиям. По его словам, граждане быстро подстраиваются под новые тренды, медленнее это делает бизнес, а еще медленнее — государство.

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