Сбербанк ограничил переводы денег на карты

Клиенты Сбербанка не смогут переводить деньги на кредитные карты по номеру телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Теперь переводы на кредитные карты будут доступны только по номеру карты. Изменения не коснутся дебетовых карт, на них по-прежнему можно отправить средства по номеру телефона.

В банке пояснили, что такое нововведение связано с жалобами пользователей. Клиенты случайно отправляли деньги по номеру телефона на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается комиссия.

Услугу будут отключать поэтапно с 3 декабря. Точные сроки отключения опции в отдельных регионах в банке назвать не смогли.

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