Сбербанк задумался о смене названия

Сбербанк может в будущем изменить свое название, заявил его глава Герман Греф по итогам наблюдательного совета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, мы сейчас эту тему проговариваем», — рассказал Греф, отметив, что из названия может исчезнуть слово «банк».

По его словам, нынешнее название неточно отражает суть организации, поскольку Сбербанк «значительно больше, чем банк», он все больше становится технологической компанией.

«Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», — констатировал Греф.

Сбербанк — крупнейший банк России. В 2018 году он стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance, его стоимость оценили в 670,4 миллиарда рублей.

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