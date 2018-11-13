Сбербанк отреагировал на идею изъятия вкладов в пользу государства

Глава Сбербанка Герман Греф высказался против изъятия невостребованных вкладов в пользу государства, сообщает ТАСС. С соответствующей инициативой ранее выступил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Все это регулируется Гражданским кодексом. Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто. Есть понятие бесхозяйного имущества, определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек в Гражданском кодексе, я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было и есть», — отметил банкир.

Греф допустил, что он не до конца понял идею Аксакова. С главой Сбербанка согласились представители других кредитных организаций, в частности Бинбанка и ВТБ.

Ранее 13 ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о предложенной экспертами инициативе по изъятию невостребованных банковских вкладов в пользу бюджета. Проработать этот вопрос депутаты собираются в начале следующего года. Помимо передачи в бюджет предлагаются также варианты с перечислением на благотворительность или на счета Агентства по страхованию вкладов для дальнейшей выплаты вкладчикам обанкротившихся банков.

Согласно действующему Гражданскому кодексу, вещь, не имеющая собственника или собственник которой неизвестен, считается бесхозяйной. По истечении года после постановки ее на учет она может перейти в муниципальную собственность по решению суда.

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