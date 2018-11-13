«Забытые» вклады россиян захотели изъять в пользу государства

Вклады, которыми длительное время не интересовались их владельцы, можно было бы направлять в бюджет. Соответствующую инициативу сейчас изучают в Госдуме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, есть достаточно большой объем «забытых» вкладов на счетах кредитных организаций. Также есть «спящие» владельцы ценных бумаг. Они никак не участвуют в управлении обществами, совладельцами которых они являются. «Поэтому такие идеи по поводу того, что делать с этими деньгами, постоянно возникают», — заявил депутат.

Сейчас, по словам Аксенова, эксперты рассматривают разные варианты, как использовать эти средства. Например, их могут перечислить в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для последующих выплат вкладчикам разорившихся банков — по закону, страхование вклада необходимо, если его размер превышает 1,4 миллиона рублей.

Также возможно перечисление этих денег в региональные бюджеты, направлять эти средства на благотворительные цели, или просто аккумулировать в бюджет.

Аксаков уточнил, что это пока предложения экспертов, которые еще не обсуждались с профильными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Банк России предложил увеличить сумму страхового возмещения по вкладам граждан при «социально чувствительных» ситуациях. Размер компенсации могут поднять до 10 миллионов рублей.

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