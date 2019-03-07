Лучший региональный банк России лишился лицензии ЦБ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у уфимской кредитной организации Роскомснаббанк, говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что причиной отзыва стало неоднократное нарушение банком статей Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Роскомснаббанк осуществлял прием денежных средств физлиц под повышенную процентную ставку в пользу так называемой краудфандинговой платформы. В итоге деньги направлялись на выдачу займов ряду компаний, а погашение обязательств перед физлицами производилось за счет вновь привлеченных средств населения.

Отмечается, что деятельность банка при этом велась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании. Банк России увидел с этой схеме признаки финансовой пирамиды.

По величине активов на 1 февраля Роскомснаббанк занимал 132-е место в банковской системе России. В 2018 году кредитная организация получила Премию в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк России».

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