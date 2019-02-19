ЦБ захотел заставить банки работать бесплатно

Банк России призвал банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) на первых порах не брать с клиентов комиссию за переводы, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких кредитных организаций.

В СБП, оператором которой является Центробанк, можно мгновенно совершать денежные переводы по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках счета. Ожидается, что с 28 февраля в системе будет 12 банков. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что для системообразующих банков участие будет обязательно, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Банки сами определяют тарифы для клиентов за переводы СБП, но согласно внесенным поправкам регулятор может устанавливать их верхнюю границу. Некоторые уже согласились на первых порах переводить деньги бесплатно. «Ак барс» будет работать без комиссии до 31 мая, Райффайзенбанк — до 1 мая. Qiwi и Совкомбанк пока обсуждают тарифы, ВТБ и СКБ-банк уже их приняли, но пока не будут раскрывать.

Учитывая социальную значимость проекта, Банк России установил минимальные тарифы для банков. В этом году банки смогут пользоваться СБП бесплатно, с 2020 года регулятор планирует брать с них 1-6 рублей за перевод в зависимости от суммы. По словам регулятора, это «позволит кредитным организациям установить низкие тарифы для конечных потребителей».

Сбербанк к СБП не подключился, он является соперником системы, через банк проходит более 60 процентов переводов с карты на карту. Ранее сообщалось, что подключение к системе быстрых платежей является одним из основных разногласий Сбербанка с регулятором. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что тарифная модель крайне выгодна для банков. В то же время, если один или два банка будут контролировать все платежное пространство, то, по ее словам, это будет даже опаснее зарплатного рабства.

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