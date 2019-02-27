Сбербанк начал переманивать банки у ЦБ

Сбербанк допускает возможность подключения к своей системе быстрых переводов по номеру телефона других банков на фоне запуска Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Как говорится в сообщении, Сбербанк продолжает развивать это направление и открыт для партнерства, хотя и не комментирует участие организаций до их подключения.

В системе Сбербанка по переводу средств между физическими лицами по номеру мобильного телефона уже задействованы Тинькофф банк и Совкомбанк. Некоторые организации рассматривают возможность параллельного участия в обеих системах, например, оценку проводит «Хоум кредит».

В СБП, как сообщалось ранее, с 28 февраля примут участие 12 банков. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, системообразующие финансовые организации должны будут принять участие в обязательном порядке.

В январе Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме сообщила, что регулятор ожидает подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей до конца 2019 года, добавив, что подключение к СБП должно стать обязательным для всех банков. Также им рекомендовано на начальных этапах не брать комиссию с граждан за переводы.

Сбербанк к СБП не подключился, будучи соперником системы: через него проходит более 60 процентов переводов с карты на карту. Ранее заявлялось, что этот вопрос стал основной причиной разногласий Сбербанка с регулятором.

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