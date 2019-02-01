Российским банкам предсказали перегрев

Российскому банковскому сектору грозит перегрев, если власти не будут бороться с рискованным кредитованием, пишет международное рейтинговое агентство Fitch в своем отчете.

Главной опасностью для отрасли, по мнению аналитиков Fitch, является растущее розничное кредитование. Зачастую банки не способны адекватно оценить качество заемщиков, сформировать необходимый резерв под выдаваемый кредит и учесть коэффициент риска. Согласно методике расчета одного из нормативов ЦБ, чем выше коэффициент, тем ниже достаточность капитала банка, что чревато отзывом у него лицензии.

«Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества», — говорится в отчете.

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Мер ЦБ в виде повышения коэффициентов риска для определенных категорий заемщиков недостаточно, предупреждает Fitch. Сама политика регулятора ставится под сомнение как неэффективная, поскольку крупнейшие банки обладают достаточным капиталом и не боятся высоких коэффициентов.

Агентство советует ЦБ сосредоточиться на других мерах, например, на введении лимита на долговую нагрузку заемщиков: отношение доходов должника к размеру кредита.

Ранее эксперты подсчитали, что доля рискованных ипотечных займов с низким первоначальным взносом в России превысила 45 процентов. Подавляющее большинство банков предлагают ипотечные кредиты с первоначальным взносом от 15 процентов, что считается низкой степенью надежности.

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