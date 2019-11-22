Неизвестные ограбили россиянина на 30 миллионов рублей на площади аэропорта

Трое неизвестных с оружием напали на россиянина у Екатеринбургского аэропорта Кольцово и похитили около 30 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 22 ноября, «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, нападавшие выстрелили в 22-летнего мужчину из травматического пистолета, забрали деньги и скрылись на машине. Инцидент произошел на площади перед аэропортом. Автомобиль позже нашли сожженным в лесопарковой зоне в другом районе города. Машина находилась в розыске. Пострадавшему молодому человеку оказана помощь на месте, он отказался от госпитализации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.

Горелых добавил, что для оказания помощи в расследовании из регионального главка полиции в Екатеринбург направлены криминалисты, группа опытных сыщиков и кинолог с обученной работе по следу служебной собакой.

Со своей стороны, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах добавил, что пострадавший 22-летний мужчина подрабатывал «черным инкассатором» и неофициально перевозил крупные суммы денег.

17 ноября сообщалось, что случайные знакомые избили и ограбили российского бизнесмена в одном из отелей Москвы. Предприниматель выпивал в компании, но мужчины напали на него, избили и забрали 100 тысяч долларов и телефон. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru