Российский бизнесмен выпил со случайными знакомыми и лишился 100 тысяч долларов

Случайные знакомые избили и ограбили российского бизнесмена в одном из отелей Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, предприниматель распивал с ними алкогольные напитки. В какой-то момент злоумышленники нанесли ему побои, связали ремнем, забрали 100 тысяч долларов и телефон.

Как отмечает агентство «Москва», деньги потерпевшего предназначались для покупки недвижимости в российской столице.

Инцидент произошел в Даниловском районе Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали пьяного российского бизнесмена, устроившего дебош во время рейса Самара — Москва. Мужчина в нетрезвом состоянии требовал пересадить своего друга из экономкласса в бизнес-класс. После отказа бортпроводников дебошир начал оскорблять их. Пассажир нецензурно выражался и угрожал сотрудникам.