Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo

Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Покупателем стала американская инвесткомпания Blackstone Group, которая оценила холдинг Андреева в три миллиарда долларов. MagicLab возглавит основательница Bumble Уитни Вульф Херд, ранее работавшая в Tinder.

По словам Андреева, после ухода из компании он планирует «заниматься тем, что обожает больше всего, — строительством чего-то большого».

Как уточняет The Bell, сервисом Badoo пользуются более 450 миллионов человек в 190 странах. У Bumble около 75 миллионов пользователей.

Андреев основал Badoo в 2006-м, двумя годами ранее в России он запустил сайт знакомств «Мамба». В 2018-м предприниматель занял 63-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием в полтора миллиарда долларов.

В марте 2019-го Forbes поместил Андреева в список бизнесменов, изменивших представление о России в мире.

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