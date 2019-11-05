Российский олигарх попросил защитить его компанию от немцев

Принадлежащая Алексею Мордашову компания «Силовые машины» выступила против того, чтобы правительство заключило специальный инвестиционный контракт (СПИК) с немецкой Siemens на поставку газовых турбин большой мощности, пишет «Коммерсантъ».

В компании, находящейся под санкциями США, указывают, что контракт до 2023 года остановит развитие в России собственных технологий газовых турбин.

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Мордашов в своем письме правительству попросил не заключать СПИК с компаниями, которыми частично владеет иностранный бизнес. В том числе речь идет и о совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens, где у немецкой компании 65 процентов. Он подчеркнул, что «время СПИК прошло» и такие контракты работают во вред российским инновациям.

Бизнесмен напомнил, что инвестконтракт допускает трехлетнюю отсрочку по локализации производства, а это значит, что Siemens может поставлять уже готовую продукцию и не вкладываться в локализацию — 20 турбин за три года. Это поставит «Силовые машины» в «заведомо проигрышную ситуацию».

Между тем в заявке Siemens говорится, что производство газовой турбины SGT5-2000E к 2023 году локализуют в России на 90 процентов. Эксперты называют опасения «Силовых машин» чрезмерными, так как у государства есть все механизмы контроля за исполнением СПИК. А кроме того, проблема есть и в российском рынке турбин, который слишком мал, чтобы создавать полностью российское устройство или заниматься полной локализацией зарубежного продукта.

Ранее сообщалось, что «Силовые машины» подали в суд на вьетнамскую государственную компанию Petrovietnam. Она потребовала вернуть 250 миллионов долларов, вложенные в строительство ТЭС в республике, но замороженные из-за санкций США. Договориться в досудебном порядке российской компании не удалось, так как вьетнамцы больше года отказываются идти на контакт и игнорируют все запросы на переговоры.

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