Российскому олигарху разрешили купить «Ленту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению холдингом Алексея Мордашова «Севергрупп» сети супермаркетов «Лента». Об этом рассказал глава компании Герман Тинга, которого цитирует агентство «Прайм».

«ФАС выдала положительное решение по сделке между TPG, ЕБРР и "Севергрупп". Обязательное предложение по выкупу акций ожидается не позже 1 мая», — отметил Тинга.

По его словам, с начала апреля, когда было впервые объявлено о готовящейся сделке, нынешние владельцы «Ленты» — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и TPG Group — не получали конкурирующих предложений на более выгодных условиях. В случае если это произойдет, независимые члены совета директоров «Ленты» обеспечат их рассмотрение, заверил Тинга.

О покупке «Ленты» холдингом «Севергрупп» (владеет металлургической компанией «Северсталь», золотодобытчиком Nordgold, энергомашиностроительной компанией «Силовые машины» и другими активами) стало известно в начале апреля. Сообщалось, что «Севергрупп» выкупит 34,13 процента акций у TPG Group и еще 7,4 процента у ЕБРР. В дальнейшем новый собственник намерен объявить оферту (предложение о выкупе доли) миноритарным акционерам, чтобы сосредоточить в своих руках пакет выше 50 процентов.

Позднее стало известно об интересе к «Ленте» со стороны другого ретейлера — «Магнита», однако конкретные параметры предложения не озвучивались.

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