Владельцы «Ленты» воспротивились продаже российскому олигарху

Миноритарные акционеры российской сети гипермаркетов «Лента» направят совету директоров ритейлера коллективное письмо с требованием приостановить продажу 41,9 процента компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Миноритарии считают, что «Лента» серьезно недооценена, и совет директоров не должен был обсуждать сделку с «Севергрупп» в частном порядке. По данным газеты, миноритарии хотят также рассмотреть предложение сети «Магнит», которая тоже претендует на розничную сеть и заявляла о готовности заплатить больше «Севергрупп».

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Отдельно миноритарии высказывают претензии к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) — одному из основных акционеров компании. Он согласился на продажу своей доли в частном порядке, хотя сделка с более крупным акционером — TPG — сама по себе обязывала Мордашова сделать предложение о выкупе и другим держателям акций.

В начале апреля «Магнит» выразил готовность приобрести «Ленту» и заплатить 3,65 доллара за одну депозитарную расписку. За несколько часов до этого крупнейшие акционеры ритейлера — американская группа прямых инвестиций TPG (37 процентов) и ЕБРР (пять процентов) согласились продать почти 42 процента акций российской сети гипермаркетов «Севергрупп» Мордашова по 3,6 доллара за одну расписку. По данным газеты, «Магнит» пока не подал официальную заявку на покупку ритейлера, но переговоры с TPG ведутся с конца 2018 года.

«Лента» — третья по обороту розничная сеть России, ее выручка в 2018 году составила 413,6 миллиарда рублей. Однако она значительно отстает от X5 Retail Group — первого игрока на российском рынке с выручкой в 1,53 триллиона рублей, и «Магнита», чья выручка составила 1,24 триллиона рублей.

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