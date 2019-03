Запрещенный в России бизнес с украинскими корнями приглянулся американцам

Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP готовится купить украинского разработчика и издателя онлайн-игр и казино — Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd., сообщает РБК.

О покупке активов инвестор уведомил кипрскую Комиссию по защите конкуренции. Для сделки была специально создана кипрская структура Tribe Cyprus Bidco Ltd. Текущая капитализация Blackstone Group LP на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет порядка 43 миллиардов долларов.

Murka и Murka Entertainment специализируются на разработке мобильных и браузерных игр в жанре онлайн-казино и заключила контракты с Facebook и Amazon для размещения и продвижения своих продуктов на этих платформах. Приложения позволяют зарабатывать как на демонстрации рекламы, так и на продаже внутригрупповых предметов пользователям.

Основные проекты компании — игры Slots Journey, Slots Journey 2, TX Poker, S&H Casino, Vegas Slots, Royal Fortune Slots, Bubbles and the Seven Dwarfs, Bubbla Cadabra, Scatter Slots и другие.

По оценке исследовательской группы H2 Gambling Capital, объем мирового рынка азартных онлайн-игр в 2018 году составлял порядка 45,2 миллиарда евро, а к 2020 году может вырасти до 52,5 миллиарда евро. Хотя в России онлайн-казино запрещены, объем серого рынка оценивается примерно в миллиард евро.

В прошлом году запрещенное в России онлайн-казино Azino777 стало крупнейшим рекламодателем Рунета. В первой половине 2018 года на него пришлось около 7,1 процента всех показов рекламных роликов.

