Названы все фигуранты дела онлайн-казино Azino 777

В деле о создании нелегального онлайн-казино Azino 777 стали известны все фигуранты: помимо ранее названных в СМИ, ими оказались гражданки Украины Юлия Потурай, Юлия Шульга и Ирина Брусьо. Как отмечает The Bell, теперь известны все шесть фигурантов уголовного дела.

Ранее были оглашены имена трех подозреваемых. Это двое киевлян — Оксана Алиева и Александр Плахтий, а также россиянин из Набережных Челнов Альберт Валиахметов.

В рамках следственных действий оперативники провели обыски в квартирах Плахтия, Шульги, Алиевой и Брусьо. В результате была обнаружена техника, имеющая отношение к работе онлайн-казино, а также компьютеры с базами данных пользователей.

Предполагается, что Брусьо является подставным лицом, нанятым для первичной регистрации компаний. На это указывает тот факт, что она неоднократно оформляла на себя новые фирмы, а позднее в короткие сроки продавала их. Шульга могла быть наемным работником.

Ранее казино принадлежало офшорной компании Leondra Ltd., зарегистрированной Александром Плахтием. Его номер телефона до 2015 года фигурировал на страницах Azino 777 как контактный.

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Потурай, скорее всего, профессионально занималась организацией мероприятий и продвижением. Об этом свидетельствуют ее записи в соцсетях. Журналисты предположили, что именно она могла заниматься съемками скандального рекламного клипа онлайн-казино. Сама Потурай позиционирует себя как тестировщика ПО.

В начале февраля стало известно об уголовном деле против создателей и администраторов казино Azino 777, которые инициировали следователи киевской полиции. Тогда было обнародовано имя первого подозреваемого. Им стал 33-летний гражданин России Альберт Валиахметов.

Нелегальное онлайн-казино Azino 777 является крупнейшим рекламодателем в русскоязычном сегменте интернета. Сайт заблокирован Роскомнадзором, однако администраторы портала перевели его на другие домен и адрес.

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