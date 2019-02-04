Раскрыт предполагаемый создатель Azino777

Следственное управление национальной полиции Киева инициировало уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777. Как выяснило The Bell, подозреваемым по делу проходит 33-летний россиянин Альберт Валиахметов.

По данным следствия, работу казино Azino777 администрировала созданная IT-специалистом Валиахметовым в 2014 году украинская фирма «Роял Гейм». Название именно этой компании фигурирует в двух из десяти запросов следователя Шляхова, который занимается уголовным делом в отношении Azino777.

Один из запросов, согласно информации The Bell, косвенно подтверждает связь «Роял Гейм» и Azino777, в нем сообщается о результатах обыска, который произошел 12 июня 2018 года в офисе «Роял Гейм». В результате оперативных действий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 42 системных блока, 3 ноутбука Apple, 2 ноутбука Lenovo, 8 жестких дисков, 16 мобильных телефонов, 5 флешек. На всей технике содержалась информация о работе онлайн-казино Azino777.

Собеседники The Bell связывают происхождение названия онлайн-казино Azino777 со спальным районом Азино в Казани. Регистрация домена онлайн-казино в 2013 году совпала по времени с тем периодом жизни Валиахметова, когда он «часто ездил в Казань и Киев».

Кроме Валиахметова, как сообщает издание, в уголовном деле фигурирует несколько подозреваемых, это граждане Украины и России. Об их именах ничего не известно.

В январе 2019 года Федеральная налоговая служба запретила платежи в адрес онлайн-казино Azino 777. Казино было включено в специальный перечень организаторов нелегальных азартных игр. Сайт Azino 777 был заблокирован Роскомнадзором еще в 2018 году, но продолжает свою работу по другому адресу в международной доменной зоне .com.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!