Российским любителям азартных игр усложнят жизнь

Россияне смогут делать онлайн-ставки в букмекерских конторах и тотализаторах и получать выигранные деньги только после прохождения процедуры идентификации. Соответствующие поправки в закон об азартных играх в первом чтении приняли депутаты Государственной Думы, передает «Интерфакс».

Предполагается, что идентификацию пользователи будут проходить с помощью центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) с указанием номера сотового телефона. Кроме того, предлагается закрепить список обязательной информации, которую должна содержать реклама пари и «основанных на риске игр».

Отмечается, что законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» в марте. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

В феврале постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нашла новые источники доходов с помощью интернет-магазинов и онлайн-казино. «Оттачиваются навыки использования современных технологий. К примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины», — поведал он.

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