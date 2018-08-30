Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба

Британская чиновница призналась, что растратила деньги, собранные для помощи пострадавшим при пожаре в лондонском небоскребе Grenfell Tower. Об этом она заявила на слушании в Вестминстерском магистратском суде, сообщает в четверг, 30 августа, The Telegraph.

Менеджер по финансам из администрации столичного района Кенсингтон и Челси Дженни Макдонах за 10 месяцев потратила в общей сложности 62 тысячи фунтов стерлингов (около 78 тысяч долларов, или 5,3 миллиона рублей). На эти средства 39-летняя женщина съездила отдохнуть в Дубай (ОАЭ) и Лос-Анджелес (США), ужинала в дорогих ресторанах, ходила в салоны красоты и покупала предметы роскоши. Также она играла в онлайн-казино.

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Деньги она получала при помощи предоплаченных банковских карт. Снимать средства у нее получалось, поскольку она имела доступ к средствам в фонде помощи пострадавшим. Свою вину Макдонах признала по двум пунктам обвинения в мошенничестве, обвинению в воровстве и сокрытии недвижимости, приобретенной преступным путем.

Отмечается, что впервые женщину арестовали 1 августа, а через два дня она вновь воспользовалась похищенными средствами. По словам прокурора, у Макдонах есть муж, однако он возвращения жены домой не желает. Какое наказание грозит чиновнице, не уточняется.

24-этажное здание, расположенное на западе британской столицы, загорелось в ночь на 14 июня 2017 года. Небоскреб, в котором было 150 квартир, выгорел почти полностью. Погибшими признаны 72 человека, еще практически столько же получили травмы. Причиной пожара стал неисправный холодильник.

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