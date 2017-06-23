Причиной пожара в лондонском небоскребе стал неисправный холодильник

Причиной пожара в лондонском небоскребе Grenfell Tower, унесшего жизни 79 человек, стал неисправный холодильник. Об этом в пятницу, 23 июня, со ссылкой на полицейский отчет сообщает BBC News. Возгорание началось в морозилке.

Отмечается также, что внешняя обшивка здания не прошла необходимые испытания. О том, что она может быть сделана из горючих материалов, говорилось и раньше.

Полиция рассмотрит вопрос о возбуждении дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Стражи порядка подтвердили, что речь не идет об умышленном поджоге.

Ранее жители района, в котором находился Grenfell Tower, возмутились поведением туристов, делающих селфи на фоне обгоревшего остова здания. Они окружили пожарище плакатами, призывающими воздержаться от такого поведения и напоминающими, что это место трагедии, а не аттракцион.

24-этажное здание, расположенное на западе британской столицы, загорелось в ночь на 14 июня. Небоскреб, в котором было 150 квартир, выгорел почти полностью. По последним данным, пропавшими без вести и погибшими признаны 79 человек.