Интернет и СМИ
 
Последние новости
Производитель Sukhoi Superjet оправдался за европейский провал
Российская биатлонистка приехала в Канаду и оглохла
Литва призвала тщательнее отражать информационные атаки из России
Россияне возмутились принудительному выселению 92-летней пенсионерки-инвалида
Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»
Кремль отреагировал на арест инвестора из США Майкла Калви
Лукашенко рассказал о готовности ответить на «вопросы и озабоченности» ЕС
Кадыров признал нетрудоспособность и уехал из Чечни
Студентка легла спать с головной болью и проснулась с новорожденной дочерью
Новости партнеров

В деле Azino 777 появились новые фигуранты

Перейти в «Мою Ленту»

В организации нелегального онлайн-казино Azino 777, помимо россиянина, подозреваются двое граждан Украины — Александр Плахтий и Оксана Алиева. Об этом говорится в постановлении киевского суда, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что ранее фамилия Алиевой в материалах СМИ об Azino 777 не фигурировала.

Постановление суда, с которым ознакомилось издание, прежде нигде не публиковалось. В материалах говорится, что в рамках дела полиция провела несколько обысков, в том числе в квартире Алиевой и у гендиректора киевской компании «Софтанза» Ирины Брусьо. В ходе обысков были найдены компьютеры, с которых поддерживалась работа онлайн-казино, мобильные терминалы и базы с данными пользователей. Найти подозреваемых не удалось, в связи с чем правоохранительные органы готовят запрос в Интерпол.

Алиева, судя по открытым источникам, в 2010–2012 годах занимала пост главы службы маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а позже работала на аналогичной должности в Укрэксимбанке. Журналистам «Коммерсанта» она заявила, что не имеет к Azino 777 никакого отношения.

Предполагаемым создателем Azino 777 в начале февраля был назван 33-летний россиянин Альберт Валиахметов. Регистрация домена в 2013 году совпала по времени с тем периодом жизни Валиахметова, когда он «часто ездил в Казань и Киев». В 2014 году он также создал на Украине фирму «Роял Гейм», которая, по данным украинских следователей, администрировала работу казино.

Журнал РБК указывал на связь Azino 777 с украинской IT-компанией Lucky Labs, которую основали россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов. В документах украинского суда они не фигурируют. По словам Токарева, Lucky Labs — аутсорсер, который занимается разработкой софта и алгоритмизацией процессов, но не имеет отношения к управлению казино.

Нелегальное казино Azino 777 — один из крупнейших рекламодетелей в российском интернете. В 2018 году его сайт был заблокирован Роскомнадзором, но продолжает работать по другому адресу в международной доменной зоне .com.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Azino777 обнаружили новых игроков
Раскрыт предполагаемый создатель Azino777
Россиянам перекрыли доступ к Azino 777
Казино Azino777 признали крупнейшим рекламодателем Рунета
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0112 февраля

«Я сейчас же поеду в больницу»

Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
08:01Сегодня

Невеста упрекнула давнюю подругу в лишнем весе и передумала звать ее на свадьбу

07:5817 февраля

В Forbes назвали признак богатого россиянина

16:5417 февраля

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
01:3117 февраля

Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала

11:0815 февраля

В закон об устойчивом интернете внесут смягчающую поправку

16:2217 февраля

Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров

Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
15:3616 февраля

Охранник Порошенко вцепился в корреспондента «России 1»

09:0615 февраля

Ургант спародировал кутеж Дворковича и Ткачева и выпил за юмористическое лобби

17:3016 февраля

Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
Шестилетний ребенок ночь блуждал в московском лесопарке и вышел к людям
Кадыров признал нетрудоспособность и уехал из Чечни
Русскому горю посвятят музей
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Польша захотела извинений от Израиля за «сотрудничество с нацистами»
Испанский военный корабль показал оружие Гибралтару
Индия отомстила террористам
Задержан «голос» роликов боевиков ИГ
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
США пожаловались на нежелание России вести переговоры по Украине
Белоруссия решила скорректировать план обороны страны
Грузинские туристы за одну ночь устроили серию краж в Киеве
Саакашвили вычислил у себя процент грузинской крови
Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Россияне останутся без дешевых автомобилей
«Северному потоку-2» снова усложнили жизнь
Венесуэльские нефтяники опровергли заморозку счетов Газпромбанком
У российского бизнеса появилась надежда
Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
Все материалы
Силовые структуры
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кровавая жатва
Все преступления банды Джако — главного киллера России: справка «Ленты.ру»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда главного киллера России предстанет перед судом в Москве
Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов
Новость о задержании смертников со взрывчаткой в Сургуте оказалась ложью
Подростков-арестантов спрячут от криминала в женском СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Россия создаст «Космическую яхту Селена»
В «Роскосмосе» анонсировали увольнения
Виновники вымирания мегалодонов оказались живы
Все материалы
Спорт
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Хоккеист умер во время матча в Новосибирске
Игрок НХЛ на скорости просунул клюшку между ног и забросил шайбу
Бывший футболист «Зенита» принес команде победу дальним ударом с лета
Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд
Россиянин победил на этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Сычев затосковал по дедовщине в российском футболе
Все материалы
Культура
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»
Юрий Быков признал себя мудаком и раскаялся из-за провала фильма «Завод»
Россияне оказались любителями попсы и шансона
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Невеста упрекнула давнюю подругу в лишнем весе и передумала звать ее на свадьбу
В Forbes назвали признак богатого россиянина
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала
Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров
Все материалы
Ценности
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
«Женщины одеваются так безвкусно, вам надо поднимать страну»
Российские дизайнеры научились делать качественные вещи. Их даже готовы покупать
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и запротестовали
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в откровенном наряде
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Женщина похудела из-за рака и списала это на успех диеты
Мужчина подарил возлюбленной чужое кольцо и попросил вернуть
Застарелый синяк британки оказался редкой формой рака
Врач весом полтора центнера похудел вдвое ради пациентов
Все материалы
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения
Aurus Senat принял участие в соревнованиях водителей ФСО
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Все материалы
Дом
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево
Россиянам пообещали новые сроки отключения горячей воды
Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве
Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества
Все материалы