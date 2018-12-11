Игроков онлайн-казино публично побили палками

Шестерых индонезийцев в провинции Ачех приговорили к публичному наказанию палками за игру в онлайн-казино. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Шести жителям консервативной мусульманской провинции Ачех пришлось вынести от семи до одиннадцати ударов, в то время как толпа зрителей наблюдала за наказанием и глумилась над ними.

Мужчин арестовали ранее в этом году за то, что они играли в азартные игры в сети, сидя в интернет-кафе. «Играя в азартные игры, они нарушили законы ислама», — заявил глава местной полиции.

Публичное побивание палками — стандартное наказание в провинции Ачех: так наказывают за азартные игры, употребление алкоголя, гомосексуальные и внебрачные связи.

В сентябре 2018 года таким образом были наказаны две женщины, которых застали, когда они пытались заняться сексом в машине.

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