Обвиненных в проституции прилюдно перевоспитали палками в Индонезии

В индонезийской провинции Ачех женщин, обвиненных в проституции, прилюдно побили палками. Как пишет Daily Mail, это сделали несмотря на запрет проводить подобные мероприятия за пределами тюрем.

Издание сообщает, что наказанию подвергся также один мужчина. В чем именно обвиняли его, не сообщается.

Побивание прошло на стадионе в городе Лхоксёмаве — втором по численности населения в провинции. При этом ранее в Ачехе был подписан меморандум, согласно которому эту процедуру можно проводить лишь в тюрьмах или изоляторах. Местные жители могут там присутствовать, однако их число ограничено, а несовершеннолетние не допускаются. Также было запрещено снимать наказание на видео.

Запрет вызвал протесты ультраправых, не поддержал его и парламент провинции. В местном «Фронте защитников ислама» указали что побивание традиционно должно проходить прилюдно, поскольку это урок как нарушившим законы, так и всем остальным.

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Ачех — единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов и действуют законы шариата. Они распространяются не только на мусульман, но и на всех местных жителей.

В январе сообщалось, что в провинции Ачех задержали 12 трансгендеров. Их доставили в участок, где состригли им волосы и выдали мужскую одежду. Также им сказали, что с ними будут работать до тех пор, пока они не научатся вести себя как мужчины.

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