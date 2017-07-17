Индонезийские мусульмане ради инвестиций решили бить геев палками тайно

Власти индонезийской провинции Ачех решили проводить побивание геев палками без свидетелей, чтобы не ухудшать инвестиционный климат. Об этом сообщает The Independent.

Поводом для такой новации стало излишнее общественное внимание к наказанию двух мужчин за гомосексуальный половой акт. По данным властей провинции, оно вызвало негативную реакцию СМИ и, соответственно, снижение инвестиционной привлекательности страны.

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«Мы сократим освещение в прессе до минимума, и будем проводить [побивание] в тюрьмах. Сейчас это все происходит прямо у мечети после пятничной молитвы», — пояснил вице-губернатор провинции Нова Ириансья (Nova Iriansyah). Он отметил, что это решение предварительное и последнее слово будет за законодательным собранием региона и исламскими богословами.

Публичные наказания гомосексуалистов в Ачехе почти всегда собирают большие толпы зевак. Правозащитники указывают, что отмена публичных унижений — лишь небольшой шаг вперед, поскольку они все равно продолжатся.

На данный момент на территории Индонезии гомосексуализм законодательно не запрещен нигде, за исключением провинции Ачех, где действуют нормы шариатского права. При этом, по словам ЛГБТ-активистов, полиция в стране относится к геям с неприязнью.