В Индонезии двух геев публично высекли за половой акт

В Индонезии двух геев публично высекли розгами за то, что они совершили половой акт. Об этом сообщает Reuters.

Экзекуция проводилась возле одной из мечетей города Банда-Ачех, столицы провинции Ачех. Каждый из осужденных получил по 82 удара розгой. За экзекуцией наблюдали около тысячи местных жителей, многие снимали происходящее на смартфоны, некоторые организовали прямую трансляцию в интернете. Десятки человек держали самодельные плакаты, призывающие изгнать из провинции представителей ЛГБТ-сообщества.

Ачех является единственной провинцией Индонезии, где действуют законы шариата. Они вводились в период с 2005 по 2013 год и формально распространяются не только на местных мусульман, но и на жителей Ачеха иных вероисповеданий, а также на туристов. В провинции запрещено распитие алкоголя, сексуальный контакт между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, запрет на появление на людях с непокрытой головой, ношение женщинами облегающих брюк и однополый секс. Нарушителям грозит публичная порка. В 2016 году по решению шариатского суда розгами были высечены 339 человек.

