Газету «Ведомости» задумали продать

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.

Некоторые источники утверждают, что переговоры по этому вопросу ведутся уже несколько месяцев. По другим данным, условия сделки утверждены несколько недель назад. Стоимость актива оценивается в 15 миллионов евро (более 1,1 миллиарда рублей).

Сам Кудрявцев отказался от комментариев по продаже издания. «Никаких договоренностей не достигнуто», — сообщил он. Медиаменеджер добавил, что всегда рассматривает предложения о покупке и инвестициях в свои активы.

Голубович также никак не прокомментировал свою роль в сделке, заметив, что до завершения дел их обсуждать не принято.

Кудрявцев приобрел «Ведомости» в 2015 году по частям у разных владельцев активов. Сейчас газету издает компания «Бизнес Ньюс Медиа», принадлежащая его жене Яне Мозель-Кудрявцевой.

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