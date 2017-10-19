Петербургскую редакцию «Ведомостей» закрыли из-за оптимизации

Отделение принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» в Санкт-Петербурге прекращает свою работу из-за оптимизации по решению регионального издателя газеты «Бизнес Ньюс Медиа». Об этом сообщается на официальной странице издания, принадлежащего семье Демьяна Кудрявцева, в Facebook.

«Друзья! Коллеги и ньюсмейкеры! Региональная полоса вышла сегодня в последний раз. Петербургское бюро, основанное весной 2000 года, на полгода позже "Ведомостей", закрывается. Это один из этапов оптимизации, причины ее — экономические. Газета продолжит выходить в Петербурге, здесь остаются коммерческие подразделения, отдел конференций, подписка. Местные новости останутся, но их будут писать журналисты московской редакции» — говорится в послании.

От публикации петербургской полосы, выходившей с 2000 года, компания решила отказаться по экономическим причинам. В составе редакции работали пять человек.