«Коммерсант» останется без бумажных «Денег» и «Власти»

Издательский дом «Коммерсантъ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть». Об этом агентству RNS рассказал источник в руководстве ИД, информацию подтвердил сотрудник редакции.

«Редакциям журналов сообщили, что закрывают "бумагу", а онлайн-версии останутся», — сказал работник одного из этих изданий.

Источник в менеджменте «Коммерсанта» отметил, что интернет-версии изданий продолжат работу.

Как сообщает «Секрет фирмы», «Власть» и «Деньги» закрывают из-за падения рекламных доходов.

Шеф-редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев заявил журналу, что окончательное решение о сворачивании бумажных версий не принято, а вопрос закрытия печатных форматов время от времени обсуждает любой издательский дом. «Коммерсантъ», по его словам, ведет разговоры на эту тему на протяжении пяти последних лет.

«Власть» и «Деньги» — еженедельные журналы. «Власть» издается с 1992 года, а «Деньги» — с 1994-го. О судьбе других принадлежащих «Коммерсанту» изданий не сообщается.