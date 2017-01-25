Первый канал отказался от новостей спорта

С 23 января Первый канал отказался от спортивных новостей в регулярных информационных выпусках. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник на канале, знакомый с ситуацией.

Новости спорта выходили на Первом канале в вечернем и ночном эфирах. В понедельник журналистов уведомили о том, что выпуски спортивных новостей прекращаются.

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По информации портала, неясна ситуация с трансляциями февральского чемпионата мира по биатлону, на которые у Первого канала закуплены права. Сообщается, что командировки съемочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены.

В декабре Первый канал отказался транслировать матчи хоккейного Кубка Первого канала, сославшись на низкие рейтинги. Вместо этого в эфире показывали передачу «Давай поженимся». Спортсмены и представители Федерации хоккея России (ФХР) раскритиковали решение канала.